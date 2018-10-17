Авиакатастрофа под Винницей: найден черный ящик [ Редактировать ]
На месте крушения украинского истребителя в Винницкой области найден черный ящик.
При этом причины падения боевого самолета еще не установлены, сообщил руководитель Министерства обороны Украины Степан Полторак, передает Лига.net.
Сообщается также, что разбившийся во время учений военной авиации стран-членов НАТО и партнеров "Чистое небо-2018" истребитель Су-27УБ недавно прошел ремонт.
"Причины пока неизвестны. Но что касается самолета, то он в этом году, если не ошибаюсь, в июле, прошел ремонт, и мы его получили с завода", - сказал Полторак.
Он подтвердил, что второй погибший пилот является представителем американской армии - офицером Нацгвардии США.
Напомним, 16 октября в Хмельницком районе Винницкой области произошло крушение украинского боевого самолета, в результате которого погибли пилоты. Одним из погибших оказался военнослужащий США.
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