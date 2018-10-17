Прокуратура Автономной республики Крым расследует смертельный взрыв в политехническом колледже оккупированной Керчи по статье "теракт".

Об этом на брифинге в Киеве 17 октября сообщил начальник отдела прокуратуры АР Крым Роман Мурачов, передает УНН.

"Прокуратурой Автономной республики Крым зарегистрировано уголовное производство по факту совершения террористического акта по части 3 статьи 258 ("террористический акт") Уголовного кодекса Украины", - сказал Мурачов.

"Санкцией указанной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет, или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества", - говорится на сайте ведомства.

Массовое убийство в политехническом колледже Керчи произошло 17 октября. По изначальной версии, взорвался бытовой газ, затем сообщили о теракте, после - оккупационные власти переквалифицировали дело на "массовое убийство".

Погибли 19 человек. Сам подозреваемый в совершении массового убийства найден застреленным на втором этаже колледжа.