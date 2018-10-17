Расстрел в Керчи: в украинской прокуратуре заявили о теракте [ Редактировать ]
Прокуратура Автономной республики Крым расследует смертельный взрыв в политехническом колледже оккупированной Керчи по статье "теракт".
Об этом на брифинге в Киеве 17 октября сообщил начальник отдела прокуратуры АР Крым Роман Мурачов, передает УНН.
"Прокуратурой Автономной республики Крым зарегистрировано уголовное производство по факту совершения террористического акта по части 3 статьи 258 ("террористический акт") Уголовного кодекса Украины", - сказал Мурачов.
"Санкцией указанной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет, или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества", - говорится на сайте ведомства.
Массовое убийство в политехническом колледже Керчи произошло 17 октября. По изначальной версии, взорвался бытовой газ, затем сообщили о теракте, после - оккупационные власти переквалифицировали дело на "массовое убийство".
Погибли 19 человек. Сам подозреваемый в совершении массового убийства найден застреленным на втором этаже колледжа.
по теме
Расстрел в Керчи: Порошенко выразил соболезнования (видео)
Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал трагедию, случившуюся в Керчи
Расстрел в Керчи: украинский омбудсмен обратилась в ООН
Уполномоченный Рады по правам человека Людмила Денисова просит ООН и Совет Европы способствовать расследованию массового убийства в Керчи
Расстрел людей в Керчи сняли на видео
Массовое убийство в политехническом колледже Керчи засняли на видео
"Скорбим вместе с керчанами": Геращенко выразила соболезнования семьям жертв
Ирина Геращенко выразила соболезнования семьям жертв массового убийства в Керчи
Бойня в Керчи: количество жертв выросло
Количество жертв массового убийства в учебном заведении Керчи возросло