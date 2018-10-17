Певец Melovin, представлявший Украину на песенном конкурсе "Евровидение-2018" рассказал, что его бывшую девушку избили фанатки.

По словам певца, он "мутил" с поклонницами, но его роман с одной из них закончился плачевно. Жестокость насилия настолько его поразила, что певец зарекся встречаться с фанатками.

"Были проблемы, когда девочку из-за меня нашли и избили, поэтому я больше такого не практикую. Это опасно", - рассказал Melovin в интервью программе "Слава+" на YouTube-канале "Люкс ФМ".

По словам певца, сейчас личной жизни у него "просто нет".

"Я сложный человек, должно быть все так, как я хочу. Я пойду на компромисс, если мне самому будет интересно", – признался Melovin.

Напомним, на "Евровидении-2018" Melovin занял 17 место.