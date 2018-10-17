"Мутил с поклонницами": девушку Меловина жестоко избили (видео) [ Редактировать ]
Певец Melovin, представлявший Украину на песенном конкурсе "Евровидение-2018" рассказал, что его бывшую девушку избили фанатки.
По словам певца, он "мутил" с поклонницами, но его роман с одной из них закончился плачевно. Жестокость насилия настолько его поразила, что певец зарекся встречаться с фанатками.
"Были проблемы, когда девочку из-за меня нашли и избили, поэтому я больше такого не практикую. Это опасно", - рассказал Melovin в интервью программе "Слава+" на YouTube-канале "Люкс ФМ".
По словам певца, сейчас личной жизни у него "просто нет".
"Я сложный человек, должно быть все так, как я хочу. Я пойду на компромисс, если мне самому будет интересно", – признался Melovin.
Напомним, на "Евровидении-2018" Melovin занял 17 место.
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