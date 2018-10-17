Як бачимо, поки що ладу серед народних обранців немає. Навіть щодо найважливіших тем. Що треба змінити, аби робота в Парламенті була ефективнішою? На думку лідера партії "За життя" Вадима Рабіновича - політсили мають об'єднатись. А першочерговими для народних обранців мають стати соціальні законопроекти.

"Я думаю, что есть три позиции, которые должны объединить нас всех - для меня например. Три позиции - мир в стране. Потому что - не будет мира, не будет ничего. Второе - прекращение тупой экономической политики. И третье - прекращение раскручивания маховика ненависти и всеукраинское примирение. Вот эти три вещи помогут нам стать сильной передовой страной - Швейцарией и Восточной Европой.

Я 4 года жду социальных проектов в нашей Раде. Но, к глубокому сожалению, они заняты совершенно другим - просто разжигая ненависть и на этой ненависти зарабатывая себе дивиденды. Что случится со страной, по моему, - им уже все-равно. По этому, нам нужно здоровое объединение тех, кто хочет остановить эту вакханалию и беззаконие. Вот, все что нам нужно", - заявив Вадим Рабінович, народний депутат, лідер партії "За життя".