19 загиблих та 50 поранених. У керченському політехнічному технікумі студент четвертого курсу відкрив вогонь з рушниці по учнях. А вже через декілька хвилин підірвав вибухівку в їдальні.

Усі подробиці трагедії розкаже Богдан Вербицький.

Вибух в Керчинському політехнічному коледжі пролунав близько дванадцятої години. Саме в цей час у навчальному закладі була перерва. Багато студентів вийшли з аудиторій та попрямували у їдальню. Вибухівка здетонувала саме там.

"И тут я смотрю - со второго и третьего этажа летят стекла. Такой был громкий шум. Не было ни дыма, ничего. Потом я увидел, как со внутренней стороны колледжа начало разбиваться стекло", - розповідає Ярослав, студент Керчинського політехнічного технікуму.

"Вот тут был взрыв, а на втором этаже там", - говорить Сергій, свідок.

"Что вы увидели? - Людей без ног, без рук".

Через декілька хвилин на місце трагедії приїжджають перші швидкі. Карет на всіх не вистачає.

"Увозили на общественном транспорте, увозили на маршрутках, на автобусах. В "скорых" по два - по три человека увозили", - розповідає Сергій, свідок

"Сидеть сможешь? Сможешь сидеть? Ты можешь уехать сидя?"

"Настьку мою, Кроликову убили насмерть. Ее мать убили на смерть. Трупов полно, детей трупов полно. Это настоящий теракт. Ворвались через 5 или 10 минут после моего отъезда. Кто-то ворвался, повзрывал, повылетали все стекла", - розповідає Ольга Гребенникова, директор Керченського політехнічного технікуму.

Правоохоронці окупованого Криму підозрюють у теракті учня технікуму - 17-річного Владислава Рослякова, або як він сам себе назвав у соцмережах - "Владислава Рейха".

За даними слідства, перед початком лекцій, хлопець залишив свій рюкзак у їдальні. Коли вийшов з неї - активував вибухівку. Потім дістав рушницю, яку сховав у тубусі, і почав розстрілювати всіх хто знаходився в приміщенні.

Ось на цьому фото з камер спостереження видно, як студент йде коридором навчального закладу зі зброєю в руках. За даними активістів, рушницю юнак придбав місяць тому. Після скоєного теракту, студент наклав на себе руки у бібліотеці навчального закладу.

Наразі у лікарні Керчі госпіталізували 52 особи. За життя 16 - медики борються .

Внаслідок теракту загинуло 19 людей. Серед них працівники, і учні коледжу. Скільки серед жертв саме дітей, досі не повідомляється.

* * *

Директор Керченського коледжу порівняла те, що відбулося, із подіями в Беслані. Але в соцмережах знайшли точніше порівняння - з подіями в американському містечку Колумбайн, де наприкінці дев'яностих сталася одна з найрезонансніших шкільних трагедій в історії Америки. Тоді два юнаки розстріляли 13 учнів. Аналогії доречні, - це підтверджує і нік Рослякова - "Рейх" і навіть його одяг. Адже вдягнутий він був так само, як ті американські вбивці.

Про все це розпитаємо мого колегу Дмитра Анопченка, він на зв'язку з Вашингтону.

Дімо, чим схожі ці дві події? Який зв'язок?

Катя, я не думаю, що учні Керченського коледжу взагалі знали про події у Колумбайні - коли нападники - двоє школярів - спершу організували вибухи, а потім у середині приміщення відкрили вогонь.

Поранивши 36 людей, 13 з них - загинули. Схожий почерк, схожі обставини, а ще - та сама злочинна недбалість дорослих та влади.

Я нагадаю, як все було в Америці.

У квітні 1999 року Ерік Харріс та Ділан Клібборд - вони вчилися у старших класах - підірвали вибухівку біля школи - щоб відволікти увагу, потім пронесли дві саморобні 9-кілограмові бомби до шкільної їдальні. Щоб відкрити вогонь по людях, які вибігатимуть зі школи після вибухів.

Бомби не спрацювали - і підлітки зі зброєю в руках вдерлися до школи і почали розстрілювати тих, із ким училися. 12 дітей та один вчитель тоді загинули, 23 були поранені.

Зрозуміло, що Америку це тоді шокувало. Але згодом шокували й інші обставини - з'ясувалося, що свої плани нападники не приховували. Півроку вели веб-сторінку, на якій погрожували учням та учителям. Писали, що вб'ють всіх, хто їх бісить. Навіть вивісили перелік бомб і зброї, які вже мають і точний список людей, яких збираються вбити.

Про все це знала поліція - слідчий почав оформлювати ордер на обшук - але навіть не закінчив роботу із паперами - і коли сталась трагедія - це приховували, а самі поліцейські папери зникли.

Бійня у Колумбайні не змогла запобігти іншим подібним злочинам - тій же трагедії у школі Санді Хук. Але змусила замислитися над доступністю зброї, над необхідністю реагувати не коли все сталося, а заздалегідь.

Думаю, такі ж "непочуті сигнали" - записи у соцмережах, погрози, розмови, - були і в Криму. Але на них не звернули уваги - допоки не сталася трагедія.

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Прокуратура автономної республіки Крим розпочала кримінальне провадження за фактом терористичного акту. Там заявили, що Служба безпеки України також долучається до розслідування і розгляне різноманітні версії, які пролунали в ЗМІ.

"Триває досудове розслідування, будуть перевірятись різні версії, встановлюватися особи які причетні до вказаного злочину. Крім того, будемо встановлювати дані потерпілих, загиблих і кількість осіб, яким завдано шкоди", - повідомив Роман Мурачов, представник прокуратури автономної республіки Крим.

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Президент України Петро Порошенко висловив свої співчуття українцям, які втратили рідних внаслідок сьогоднішнього теракту в Керчі.

Глава держави підкреслив, що Крим - це окупована українська територія, а тому розслідування справи є надважливим для нашої країни.

"Сьогодні в Керчі трапилася жахливе вбивство. Чому для нас це так важливо? Тому що це є українські громадяни, і звичайно що коли гинуть українські громадяни, де б це не відбувалося, це - трагедія", - наголосив Петро Порошенко, президент України.