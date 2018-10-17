До парламенту прийшли сьогодні представники профспілок Луганській області. Вимагали - погасити заборгованості по зарплатам та провести засідання уряду.

За їхніми словами, гроші людям виплачують не у повному обсязі. Зокрема, великі борги перед працівниками вугільної промисловості, вчителями та лікарями. Окрім цього, представники спілок вимагають провести відкрите засідання Кабміну на Луганщині. Таку ініціативу підтримали і в Опозиційному Блоці.

"Мы требуем выездное заседание Кабмина для того, чтобы нам помогли решить проблемы Луганской области. У нас очень много вопросов по развитию экономики. Наша область находится на последнем, на 25 месте среди всех экономик области. У нас есть задержки по заработной плате, как в бюджетной так и в промышленной сфере", - вимагає Валерій Черниш, голова федерації профспілок Луганської області.

"Учителя имеют зарплату ниже, чем в экономике. А самое главное, что не выполняется закон об образовании, по которому с 2018 года учитель должен получать зарплату в три минимальные зарплаты. То есть 11 тысяч гривен. Сегодня средняя зарплата - учителей 6 тысяч.

Задолженность по зарплатам у угольщиков, задолженность по зарплатам промышленных предприятий, энергетическое снабжение области", - наголосив Юрій Бойко, народний депутат, лідер "Оппозиційного блоку".