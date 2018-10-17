На Львівську митницю відправили посилку із золотом [ Редактировать ]
Майже два кілограми золота у звичайній поштовій посилці виявили львівські митники.
У паперовій коробці з Великобританії було вісім банок із фарбою, а золоті зливки найвищої проби заховали на дні. Приблизна вартість знахідки - 1 мільйон 800 тисяч гривень.
Не виключено, що зливки мають історичну цінність. Отримувач посилки наразі невідомий. Однак йому загрожує штраф на суму, рівну вартості золота.
Причетність громадянина Британії до злочину встановить суд.
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