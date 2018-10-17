Малозабезпечені українці мають отримувати субсидії за спрощеною процедурою. Про це сьогодні заявив Олег Ляшко.

Народний депутат відвідав сім'ю у Рівному, де чоловік має інвалідність першої групи, а жінка доглядає за ним. Щомісячний дохід родини - 2 тисячі гривень, проте цього року вони досі не отримали субсидію.

Депутат впевнений, окрім спрощення процедури надання субсидії, Україна потребує ще й регулювання спожитого газу.

"Я добиваюся відновлення соціальної норми споживання газу, коли ви вкладаєтесь там в 1500-2000 кубів в опалювальний сезон, щоб удвічі менше платили за комуналку і щоб вам не треба було побиратися і оформляти ті документи, ждати інспектора, який буде допитувати, принижувати вас, що ви купили, що ви не купили, щоб нарахувати цю субсидію.

Ваша історія - це історія мільйонів людей, які отримують копійчані пенсії і копійчані зарплати і залежать тільки від субсидій", - наголосив Олег Ляшко, народний депутат, лідер "Радикальної партії".