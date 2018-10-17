Взрыв в Керчи: найдена еще одна бомба [ Редактировать ]
В керченском политехническом колледже, где 17 октября произошел смертельный взрыв и массовый расстрел учеников, обнаружено невзорванное устройство.
Устройство обнаружено рядом с вещами предполагаемого стрелка, специалисты его обезвредили, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
"Второе взрывное устройство было обнаружено рядом с вещами (стрелявшего) человека, оно обезврежено на месте. Продолжаются взрывотехнические работы", - говорится в сообщении.
Массовое убийство в политехническом колледже Керчи произошло 17 октября. По изначальной версии, взорвался бытовой газ, затем сообщили о теракте, после - оккупационные власти переквалифицировали дело на "массовое убийство". При этом прокуратура АР Крым расследует смертельный взрыв по статье "теракт".
Погибли 19 человек. Сам подозреваемый в совершении массового убийства найден застреленным на втором этаже колледжа.
по теме
Взрыв в Керчи переквалифицировали с теракта
Нападение в колледже Керчи, которое изначально расследовалось как террористический акт, переквалифицировано на массовое убийство
Расстрел в Керчи: Порошенко выразил соболезнования (видео)
Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал трагедию, случившуюся в Керчи
Расстрел в Керчи: в украинской прокуратуре заявили о теракте
Прокуратура АР Крым по факту смертельного взрыва в здании колледжа в оккупированной Керчи возбудила дело по статье "теракт"
Расстрел в Керчи: украинский омбудсмен обратилась в ООН
Уполномоченный Рады по правам человека Людмила Денисова просит ООН и Совет Европы способствовать расследованию массового убийства в Керчи
Бойня в Керчи: количество жертв выросло
Количество жертв массового убийства в учебном заведении Керчи возросло