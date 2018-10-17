В керченском политехническом колледже, где 17 октября произошел смертельный взрыв и массовый расстрел учеников, обнаружено невзорванное устройство.

Устройство обнаружено рядом с вещами предполагаемого стрелка, специалисты его обезвредили, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

"Второе взрывное устройство было обнаружено рядом с вещами (стрелявшего) человека, оно обезврежено на месте. Продолжаются взрывотехнические работы", - говорится в сообщении.

Массовое убийство в политехническом колледже Керчи произошло 17 октября. По изначальной версии, взорвался бытовой газ, затем сообщили о теракте, после - оккупационные власти переквалифицировали дело на "массовое убийство". При этом прокуратура АР Крым расследует смертельный взрыв по статье "теракт".

Погибли 19 человек. Сам подозреваемый в совершении массового убийства найден застреленным на втором этаже колледжа.