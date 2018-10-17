Петро Порошенко подякував українським депутатам за перемогу в ПАРЄ. Президент зустрівся з членами постійної делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи.

За його словами, українці змогли показати, що цінності для Європи важливіші за гроші. І скоординовані дії нашої делегації не дали Росії забезпечити реванш. А отже Україна не залишилася сам на сам зі своїми проблемами.

"Я ініціював цю зустріч для того, щоби подякувати нашій парламентській делегації. Це є дуже вдалий приклад, коли всі політичні сили, або абсолютна більшість політичних сил консолідуються під час перебування у міжнародних політичних організаціях - такі як Парламентська асамблея ради Європи - консолідуються навколо національних інтересів України", - наголосив Петро Порошенко, президент України.