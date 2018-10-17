Військові пенсіонери вимагають справедливого нарахування пенсій - Наталія Королевська [ Редактировать ]
Верховний суд вкотре переніс засідання за позовом військових пенсіонерів до Уряду. Люди вимагають перерахувати їм пенсії, адже минулого року виплати підвищили усім, окрім них.
Після численних мітингів та протестних акцій, Кабмін погодився підвищити виплати протягом трьох років. Утім більшість людей отримують пенсії без обіцяних надбавок. До того ж у державному бюджеті на наступний рік не перебачено збільшення пенсій для колишній військових.
"Сегодня в очередной раз перенесли суд по военным пенсионерам потому что - по всяким надуманным причинам они не рассматривают и не принимают это дело. Потому что это прецедент и с этим можно идти в Европейский суд и через Европейский суд требовать выплаты, индексированной, своевременной пенсии людям, которые отслужили своей стране. Мы видим сегодня чистые манипуляции", - наголосила Наталія Королевська, народний депутат, фракція "Опозиційний блок".
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