Законопроект о передаче Андреевской церкви Вселенскому патриархату зарегистрирован в Верховной Раде Украины.

Так, законопроект №9208 "Об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника "София Киевская", инициированный президентом Украины Петром Порошенко и определенный им, как неотложный, был передан в секретариат Рады 17 октября, сообщает zn.ua.

Профильным комитетом определен парламентский комитет по вопросам культуры и духовности.

В законопроекте отмечается, что передача храма будет способствовать ускорению получения Томоса - признание Всемирным Православием поместной Православной Церкви Украины и создаст достойные условия для осуществления своих важнейших представительно-коммуникативных функций экзархами Вселенского патриархата.

"Полноценное функционирование этого представительства, среди прочего, требует также обеспечения надлежащей достойной культовым сооружением, в котором посланцы Вселенского патриархата смогут регулярно осуществлять богослужения", - говорится в пояснительной записке.

При этом передача в постоянное пользование Андреевской церкви будет проведена по решению Кабинета Министров Украины и не влечет за собой исключение ее из перечня объектов недвижимого культурного наследия Национального заповедника "София Киевская".

Как сообщалось, Петр Порошенко хочет сделать Андреевскую церковь "посольством" Вселенского патриархата.