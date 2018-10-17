Порошенко внес неотложный проект о передаче Андреевской церкви [ Редактировать ]
Законопроект о передаче Андреевской церкви Вселенскому патриархату зарегистрирован в Верховной Раде Украины.
Так, законопроект №9208 "Об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника "София Киевская", инициированный президентом Украины Петром Порошенко и определенный им, как неотложный, был передан в секретариат Рады 17 октября, сообщает zn.ua.
Профильным комитетом определен парламентский комитет по вопросам культуры и духовности.
В законопроекте отмечается, что передача храма будет способствовать ускорению получения Томоса - признание Всемирным Православием поместной Православной Церкви Украины и создаст достойные условия для осуществления своих важнейших представительно-коммуникативных функций экзархами Вселенского патриархата.
"Полноценное функционирование этого представительства, среди прочего, требует также обеспечения надлежащей достойной культовым сооружением, в котором посланцы Вселенского патриархата смогут регулярно осуществлять богослужения", - говорится в пояснительной записке.
При этом передача в постоянное пользование Андреевской церкви будет проведена по решению Кабинета Министров Украины и не влечет за собой исключение ее из перечня объектов недвижимого культурного наследия Национального заповедника "София Киевская".
Как сообщалось, Петр Порошенко хочет сделать Андреевскую церковь "посольством" Вселенского патриархата.
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