В результате массового убийства в политехническом колледже Керчи в аннексированном Крыму, по последним данным, ранения получили 53 человека, сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на российские СМИ.

При этом в крайне тяжелом состоянии находятся 12 человек, как минимум 10 из которых переведены в реанимацию, уточняет ТАСС.

Ранее сообщалось о 50 раненых. По последним данным, количество убитых - 19, один из которых скончался уже в больнице.

Тела погибших находятся в здании колледжа, но к нему уже прибыла ритуальная служба, сообщает kerch.fm.

Массовое убийство в политехническом колледже Керчи произошло 17 октября. По изначальной версии, взорвался бытовой газ, затем сообщили о теракте, после - оккупационные власти переквалифицировали дело на "массовое убийство". При этом прокуратура АР Крым расследует смертельный взрыв по статье "теракт".

Погибли 19 человек. Сам подозреваемый в совершении массового убийства найден застреленным на втором этаже колледжа. Недалеко от тела нашли еще одно взрывное устройство.