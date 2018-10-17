Расстрел в Керчи: количество пострадавших возросло [ Редактировать ]
В результате массового убийства в политехническом колледже Керчи в аннексированном Крыму, по последним данным, ранения получили 53 человека, сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на российские СМИ.
При этом в крайне тяжелом состоянии находятся 12 человек, как минимум 10 из которых переведены в реанимацию, уточняет ТАСС.
Ранее сообщалось о 50 раненых. По последним данным, количество убитых - 19, один из которых скончался уже в больнице.
Тела погибших находятся в здании колледжа, но к нему уже прибыла ритуальная служба, сообщает kerch.fm.
Массовое убийство в политехническом колледже Керчи произошло 17 октября. По изначальной версии, взорвался бытовой газ, затем сообщили о теракте, после - оккупационные власти переквалифицировали дело на "массовое убийство". При этом прокуратура АР Крым расследует смертельный взрыв по статье "теракт".
Погибли 19 человек. Сам подозреваемый в совершении массового убийства найден застреленным на втором этаже колледжа. Недалеко от тела нашли еще одно взрывное устройство.
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