Расстрел в Керчи: тела детей вывозят на опознание (фото) [ Редактировать ]
Тела погибших при взрыве и последующем расстреле в колледже Керчи вывозят из здания, где они пролежали полдня.
"Они будут доставлены в городской морг на улице Желябова. Там будет проводиться и опознание", - прокомментировали в дежурно-диспетчерской службе города, передает "Интерфакс".
Оцепление со здания колледжа снимать пока не планируют.
Некоторые керчане рассказали, что они не могут дозвониться до своих детей: гудки идут, а трубку никто не берет. Им так и не сообщают, кто в списке погибших, сообщает местное издание kerch.fm.
К людям вышли представители оккупационных властей города и подтвердили, что тела погибших увозят в городской морг. Родителям сказали ехать туда.
Список погибших еще не обнародовали. Родителям назвали лишь фамилии раненых сорока человек (из 53-х).
Пока не определен механизм, как будут опознавать погибших, запускать группами родителей или по особым приметам. Около городского морга собралось большое количество людей и машин.
Массовое убийство в политехническом колледже Керчи произошло 17 октября. По изначальной версии, взорвался бытовой газ, затем сообщили о теракте, после - оккупационные власти переквалифицировали дело на "массовое убийство". При этом прокуратура АР Крым расследует смертельный взрыв по статье "теракт".
Погибли 19 человек, более полусотни получили ранения и за жизнь многих из них борются в реанимации.
Сам подозреваемый в совершении массового убийства найден застреленным на втором этаже колледжа. Недалеко от тела нашли еще одно взрывное устройство.
Полная хронология трагедии опубликована здесь.
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