Биткоин: курс криптовалюты резко вырос [ Редактировать ]
фото: pixabay.com
Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина (bitcoin), продолжает стремительно расти.
Теперь за монету предлагают $6 730,95
Вслед за биткоином выросла цена других криптовалют:
- Ethereum $221,640;
- Ripple $0,48298;
- Bitcoin Cash $640,72
Ранее мы писали о том, что в Киеве появится памятник создателю биткоина.
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