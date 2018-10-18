Гонщик "Формули-1" виконав небезпечні трюки на верхівці хмарочоса (відео) [ Редактировать ]
Колишній автогонщик "Формули-1" Девід Култхард виконав серію трюків на вертолітному майданчику, що розташований на 62 поверсі хмарочоса.
Для цього за допомогою кранів машину "Формулу-1" підняли на дах будинку, де шотландський гонщик виконав кілька небезпечних викрутасів. Згодом Култхард зізнався - висота додала йому впевненості та адреналіну.
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