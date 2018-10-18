США закликали Туреччину надати матеріали у справі зниклого саудівського журналіста [ Редактировать ]
США попросили Туреччину надати аудіо- та відеоматеріали у справі зниклого саудівського журналіста Джамаля Хашоггі - це підтвердив глава Білого Дому Дональд Трамп.
Раніше видання "Вашингтон Пост", розповіло, що у турецьких спецслужб є записи, на яких нібито зафіксовані останні хвилини життя журналіста.
Джамаль Хашоггі був відомий своєю критикою саудівської королівської родини. Останній рік він жив у США. 2 жовтня журналіст зайшов до саудівського консульства у Стамбулі і зник.
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