У справі про авіакатастрофу винищувача Су-27 у Вінницькій області допитали понад 40 свідків. Про це повідомили у військовій прокуратурі Центрального регіону. Для розслідування аварії створили спеціальну групу, що досі працює на місці падіння.

Нагадаємо, напередодні міністр оборони України Степан Полторак повідомив, що пошуковий загін знайшов бортовий самописець винищувача. Су-27 у Вінницькій області зазнав аварії у вівторок, 16 жовтня. Літак виконував навчально-бойовий політ у рамках військових навчань "Чисте небо-2018". Під час катастрофи Су-27 загинули два льотчики. Це заступник командира повітряного командування "Схід" Іван Петренко. Він брав участь у бойових діях на Донбасі, останній рік служив у Дніпрі.

У ВПС США підтвердили, що другим учасником аварії Су-27 є американський військовий.