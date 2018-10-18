На Донбасі поранили українських військових [ Редактировать ]
Двох українських бійців поранено минулої доби на сході країни. Противник 17 разів відкривав вогонь по наших позиціях. З мінометів 120 калібру ворог обстріляв захисників Талаківки на Приазов'ї. А з мінометів 82-го атакував позиції армійців у районі населених пунктів Гнутове, Лебединське та Широкине.
Сьогодні вночі окупанти атакували двічі, також на півдні Донеччини - повідомили у штабі операції об'єднаних сил.
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