Двох українських бійців поранено минулої доби на сході країни. Противник 17 разів відкривав вогонь по наших позиціях. З мінометів 120 калібру ворог обстріляв захисників Талаківки на Приазов'ї. А з мінометів 82-го атакував позиції армійців у районі населених пунктів Гнутове, Лебединське та Широкине.

Сьогодні вночі окупанти атакували двічі, також на півдні Донеччини - повідомили у штабі операції об'єднаних сил.