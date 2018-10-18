У Чилі пройдуть перегони "сонячних" автомобілів [ Редактировать ]
До перегонів на сонячних автомобілях готуються у Сантьяго.
До чилійської столиці з'їхалися команди з Бельгії, Болівії та Колумбії. Вони долатимуть дистанцію завдовжки 2 кілометри 600 метрів. Організатори називають цей заїзд на автівках із сонячними батареями - найекстремальнішим у світі. Адже шлях проходить через найбільш посушливу пустелю Атакаму.
Змагання розпочнуться у суботу і триватимуть 8 днів.
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