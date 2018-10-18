У Львові затримали лікаря-хабарника [ Редактировать ]
У Львові затримали на хабарі головного лікаря однієї з комунальних поліклінік.
500 доларів Юрій Токарев вимагав у бійця АТО за працевлаштування медбратом. Працівники Служби безпеки спіймали здирника, коли тому передавали частину грошей у кафе з гральними автоматами.
Це не перший скандал із Токаревим у Львові. Його вже тричі затримували за кермування автомобілем напідпитку. Проте довести провину щоразу не вдавалося.
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