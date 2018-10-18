Опалювальний сезон у Смілі на Черкащині знову під загрозою зриву. Кілька зим поспіль місто замерзало через мільйонні борги місцевого постачальника тепла. Цього року його змінили, та чи вплине це на ситуацію? З'ясовував Станіслав Кухарчук.

На вулиці плюс 18, а у коридорах смілянського ліцею "Лідер" температура ледь сягає 16 тепла. І на перервах, і на заняттях учні не знімають верхнього одягу. Шестикласниця Анжеліка навіть на сонці не може відігрітися після уроку.

"Холодніше, ніж на дворі. Там ми перший раз, як після першого дзвоника прийшли, ми були зайшли, а в класі така холодрига, всі бігом побігли по курточки", - розповідає Анжеліка Козенко, учениця Смілянського ліцею Лідер.

Викладачі та учні з жахом пригадують минулі роки - коли опалювальний сезон починався - серед зими. Тоді тепло у місто подавало приватне підприємство "Смілаенергоінвес", та через багатомільйонні борги за газ - батареї часто були холодні.

Нинішнього року займатися опаленням будуть комунальники, і це вселяє надію.

"Звичайно, ми завжди надіємося на краще, а як воно буде не знаємо. Це не від нас залежить, нажаль", - говорить Світлана Артеменко, викладач початкової школи.

Вісім років тому приватне підприємство підписало договір із комунальниками про спільну діяльність і зайшло на ринок теплопостачання Сміли. Та фактично "Енергоінвест" постачав тепло майже усьому місту самостійно. Після розірвання угоди - комунальники повернули собі котельні і обладнання.

"Готові технічно? - Технічно готові!"

У Смілянському управління ЖКХ теж запевняють - технічно готові, та є одне "але". Лімітів на газ досі не мають - через борги попередників. Проте у тому, що їх отримають - не сумніваються.

"Ми даємо довідку, про розрахунок з попереднім постачальником, ми даємо всі свої правоустановчі документи, ми даємо рішення сесії, яке гарантує сплату комунальним підприємством всіх коштів за газ, який буде прийнятий - і входимо в опалювальний період", - запевняє Сергій Чередніченко, начальник управління ЖКГ Смілянської міської ради

А от транпортувальники газу налаштовані не так оптимістично.

"Наскільки я розумію, то загальна сума боргу Сміли за природний газ перед "Нафтогазом", "Черкасигазом", перед трейдерами - більше 150 мільйонів гривень", - говорить Сергій Буян, голова правління ПАТ "Черкасигаз".

Погасити борги має приватна компанія "Смілаенергоінвес", - упевнені місцеві чиновники. І щоб довести це - звернулися до суду. Справу розглядають уже рік, тож коли і яке рішення ухвалять - невідомо.