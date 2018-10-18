В Калифорнии ученик школы принес одноклассникам печенье, которые сам приготовил. Однако оно оказалось с сюрпризом. В тесто мальчик добавил прах своей кремированной бабушки.

Угощение попробовали 9 человек, часть из них узнала о необычном ингредиенте уже после того, как съели его. Об этом сообщает Daily Mail.

"Один ученик испек это печенье, а второй его распространял" - заявил лейтенант полиции Пол Дорошев.

Полиция в Дэвисе, штат Калифорния, уже занимается расследованием этого дела. В отделении утверждают, что уверены в словах свидетелей, однако до сих пор не провели анализов самого печенья.

"Это все очень странно. Однако я не слышал, чтобы кто-то из школьников пострадал физически или психологически" - рассказывает лейтенант Дорошев.

Родители детей, которые учатся в этой школе, возмущены инцидентом. Они утверждают, что в школе до сих пор не провели расследование и заинтересованы только в том, чтобы уберечь свою репутацию, но не здоровье своих студентов.

В свою очередь администрация школы заявила, что провела все необходимые проверки и не видит угрозы для своих учеников.

"Мы уверяем всех, что участники этого инцидента уже раскаялись, и теперь это только их семейное дело. Мы уважаем их право на конфиденциальность" - заявил директор школы Тайлер Миллсап на официальном сайте учебного заведения.

В полиции сообщили, что не знают, можно ли привлечь за содеянное к уголовной ответственности. В государственном кодексе существуют правила распоряжения человеческими останками, однако данный случай не подпадает ни под одно из них.

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