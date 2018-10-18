Порошенко усилил соцзащиту детей погибших журналистов [ Редактировать ]
В четверг, 17 октября, президент Украины Петр Порошенко подписал закон об изменениях в статью 1 закона Украины "Об оздоровлении и отдыхе детей" относительно расширения категорий детей, требующих особого социального внимания и поддержки. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Закон обеспечивает право на оздоровление и отдых за счет бюджетных средств детям погибших журналистов.
"Целью проекта закона Украины является признание на законодательном уровне детей погибших журналистов или тех, которым присвоена инвалидность I группы в связи с выполнением профессиональных обязанностей, детьми, нуждающимися в особом социальном внимании и поддержке", - сказано в пояснительной записке к документу.
Закон вступит в силу через три месяца со дня его публикации.
Ранее Порошенко навал сроки завершения формирования Антикоррупционного суда.
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