В четверг, 17 октября, президент Украины Петр Порошенко подписал закон об изменениях в статью 1 закона Украины "Об оздоровлении и отдыхе детей" относительно расширения категорий детей, требующих особого социального внимания и поддержки. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Закон обеспечивает право на оздоровление и отдых за счет бюджетных средств детям погибших журналистов.

"Целью проекта закона Украины является признание на законодательном уровне детей погибших журналистов или тех, которым присвоена инвалидность I группы в связи с выполнением профессиональных обязанностей, детьми, нуждающимися в особом социальном внимании и поддержке", - сказано в пояснительной записке к документу.

Закон вступит в силу через три месяца со дня его публикации.

Ранее Порошенко навал сроки завершения формирования Антикоррупционного суда.