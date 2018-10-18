Астрономи виявили найстаріше та найвідоміше нині скупчення галактик.

Фото Гіперіона отримала команда на чолі з італійською вченою - завдяки дуже великому телескопу у чилійській пустелі Атакамі.

Гіперіон сформувався лише за 2 мільярди 3 мільйони років після Великого Вибуху. У ньому - приблизно 5 тисяч галактик.

Раніше астрономи не знали, що на ранніх етапах існування Всесвіту утворювалися такі величезні скупчення. Завдяки відкриттю можна буде докладніше вивчити "юність" Всесвіту.