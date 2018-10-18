На Гаїті скоїли замах на президента Жовенеля Моїза. У нього стріляли у місті Пон-Руж, коли глава держави покладав квіти до пам'ятника національному героєві та засновнику країни Жану-Жаку ДессалІну.

Служба охорони швидко евакуювала президента в безпечне місце. Він не постраждав, проте поранення отримали двоє охоронців. Стрільцям вдалося втекти. Тим часом у столиці Гаїті Порт-о-Пренсі внаслідок сутичок мітингувальників із поліцією загинула одна людина. Там тривають масові протести - проти Моїза.

Президента й уряд звинувачують у розкраданні грошей програми постачання венесуельської нафти країнам Карибського басейну.

"Ми вийшли сюди вимагати, щоби президент Жовенель Моїз повернув гроші за програмою постачання нафти з Венесуели. Ми занадто багато страждаємо, нам нічого їсти, а діти не можуть ходити до школи. Жовенель Моїз повинен піти - незважаючи ні на що".