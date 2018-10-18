Володимира Балуха збираються перевести до Керченської колонії [ Редактировать ]
Російська влада має намір етапувати українського активіста Володимира Балуха до Керченської колонії - про це проект Радіо Свобода "Крим.Реалії" повідомив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз. Утім офіційного підтвердження від російської влади поки що немає.
На час етапування Балух вирішив тимчасово припинити голодування. За даними адвоката Дмитра Дінзе, після понад 200 днів відмови від їжі є підозра на виразку або панкреатит у бранця.
Нагадаємо, так званий "Верховний суд Криму" частково пом'якшив вирок засудженому до 4 років і 11 місяців колонії і штрафу.
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