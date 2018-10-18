Бюджет-2019 и процедура банкротства: какие вопросы рассмотрит Верховная Рада [ Редактировать ]
В четверг, 18 октября, Верховная Рада в первом чтении должна рассмотреть госбюджет на 2019 год и проголосовать за Кодекс Украины по процедуре банкротства. Об этом сообщает корреспондент УНН.
В частности, в парламенте должны продолжить рассмотрение проекта 8060 Кодекса Украины по процедуре банкротства.
Следующий вопрос на повестке дня - постановление для включения в повестку дня и принятия решения о: проекте закона 9208 об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника "София Киевская", проекта закона о противоминной деятельности (9080, 9080-1, 9080-2, 9080- 3).
Также в повестке дня есть проект закона 9069 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предприятий железнодорожного транспорта, имущество которых расположено в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии России в Донецкой и Луганской областях, и в районе проведения антитеррористической операции, а также проект закона 9139 о внесении изменений закон Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики" (относительно осуждения и запрета "русского мира" в Украине).
Кроме того, парламентарии должны рассмотреть проект закона 7017 о внесении изменения в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за незаконное пересечение государственной границы.
Также в повестке дня проект закона 8044 о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (относительно правовой основы для внедрения среднесрочного бюджетного планирования) и проект закона 8043 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения среднесрочного бюджетного планирования.
И главным вопросом, сегодняшнего дня, который будет рассматриваться в парламенте станет проект закона 9000 о Государственном бюджете Украины на 2019 год.
Ранее мы писали о том, что Порошенко усилил соцзащиту детей погибших журналистов.
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