В четверг, 18 октября, Верховная Рада в первом чтении должна рассмотреть госбюджет на 2019 год и проголосовать за Кодекс Украины по процедуре банкротства. Об этом сообщает корреспондент УНН.

В частности, в парламенте должны продолжить рассмотрение проекта 8060 Кодекса Украины по процедуре банкротства.

Следующий вопрос на повестке дня - постановление для включения в повестку дня и принятия решения о: проекте закона 9208 об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника "София Киевская", проекта закона о противоминной деятельности (9080, 9080-1, 9080-2, 9080- 3).

Также в повестке дня есть проект закона 9069 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предприятий железнодорожного транспорта, имущество которых расположено в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии России в Донецкой и Луганской областях, и в районе проведения антитеррористической операции, а также проект закона 9139 о внесении изменений закон Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики" (относительно осуждения и запрета "русского мира" в Украине).

Кроме того, парламентарии должны рассмотреть проект закона 7017 о внесении изменения в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за незаконное пересечение государственной границы.

Также в повестке дня проект закона 8044 о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (относительно правовой основы для внедрения среднесрочного бюджетного планирования) и проект закона 8043 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения среднесрочного бюджетного планирования.

И главным вопросом, сегодняшнего дня, который будет рассматриваться в парламенте станет проект закона 9000 о Государственном бюджете Украины на 2019 год.

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