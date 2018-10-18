Ученые НАСА работают над отправкой миссии на Венеру. Программа получила название High Altitude Venus Operational Concept (HAVOC) и подразумевает отправку человеческого экипажа к самой безжалостной планете системы, сообщает официальный сайт агентства.

Венера представляет собой настоящий ад в человеческом понимании - предельные температуры, токсичная атмосфера и невероятное давление на поверхности. Отправить людей - путь к верной гибели экспедиции.

В планах агентства использовать плотную атмосферу Венеры как основу для исследований. Для этих целей в концепте миссии упоминается дирижабль, парящий на высоте 50 км над поверхностью планеты.

Никаких дат для миссий типа HAVOC еще не озвучили. HAVOC - долгосрочный план, зависящий от небольших тестовых миссий.

Ранее НАСА была вынуждена отключить орбитальные телескопы.