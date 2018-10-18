Житель Канады спустя месяц после похорон вернулся домой в целости и сохранности. В августе семье, которые разыскивали пропавшего родственника, позвонила полиция и сообщила, что его нашли. Правоохранители рассказали, что мужчина, у которого не было при себе документов, потерял сознание на улице и умер после госпитализации, передает "Сегодня".

Родственники опознали члена своей семьи, забрали тело и похоронили. Однако через месяц "умерший" родственник снова постучался в двери, ошарашив всю семью. В полиции предположили, что семья ошиблась и похоронила вместо своего родича известного в Торонто музыканта Скотта Кашни, объявленного в розыск в августе.

Узнать это можно будет только после экспертизы, и для эксгумации тела уже было выдано разрешение. При этом у родственников и близких Кашни претензий нет. Даже более того, они считают, что музыкант и сам бы посмеялся над случившимся.

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