Несколько дней назад украинская певица Ани Лорак заинтриговала поклонников, написав на своей странице в Instagram "осталось 2 дня". Фанаты "ломали" головы над тем, какую же тайну раскроет певица, предположив, что она объявит о разводе с мужем Муратом.

Но сегодня тайна была раскрыта. Лорак презентовала новую песню "Сон".

В новой композиции есть слова: "Я видела сон, в котором она целует тебя". В этих строках поклонники уловили скрытый подтекст.

Ранее Ани Лорак призналась в жутких унижениях и издевательствах, которые ей пришлось пережить.