Маски сняты: Ани Лорак сделала откровенное "признание" (видео) [ Редактировать ]
Несколько дней назад украинская певица Ани Лорак заинтриговала поклонников, написав на своей странице в Instagram "осталось 2 дня". Фанаты "ломали" головы над тем, какую же тайну раскроет певица, предположив, что она объявит о разводе с мужем Муратом.
Но сегодня тайна была раскрыта. Лорак презентовала новую песню "Сон".
В новой композиции есть слова: "Я видела сон, в котором она целует тебя". В этих строках поклонники уловили скрытый подтекст.
Ранее Ани Лорак призналась в жутких унижениях и издевательствах, которые ей пришлось пережить.
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