Внук до смерти забил дедушку [ Редактировать ]
В квартире на улице Льва Толстого обнаружили труп 84-летнего мужчины. По данным полиции, пьяный внук до смерти избил дедушку, сообщает "Информатор".
Конфликт между родственниками разгорелся после того, как пенсионер сделал замечание своему внуку, который пришел домой пьяный. Молодой человек резко отреагировал на слова дедушки и набросился на него с кулаками. После драки парень ушел из дома, а когда вернулся - обнаружил дедушку мертвым и вызвал скорую помощь. Прибившие на место происшествия медики лишь констатировали смерть 84-летнего мужчины.
Внука задержали и доставили в управление полиции для дачи показаний. Парень оказался ранее судимым за грабеж и умышленное убийство. Его задержали и объявили о подозрении по части 2 статьи 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. За этот поступок ему грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.
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