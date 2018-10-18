Специалисты заявили, что некоторые продукты негативно влияют на процесс засыпания и на качество сна. Оказывается, что поспособствовать бессоннице может даже обычная питьевая вода, пишет "Новости Ю".

Медики предостерегают о том, что активное питье воды в вечернее время может привести к ночным походам в туалет. Они рекомендуют по возможности равномерно распределять употребление жидкости в течение дня. Перед сном, если хочется пить, то можно съесть киви. Этот фрукт содержит много влаги, а также активизирует выработку серотонина, улучшающего сон.

Кроме того,перед сном не пить сладкую газировку. В составе газированных напитков содержится много сахара и почти всегда есть кофеин. Также вечером нужно быть осторожнее с чаем, в котором содержится не только кофеин, но и теобромин - вещество известное своим свойством увеличивать сердечные сокращения.

Кстати, тот же теобромин, что и в чае, содержится в шоколаде - этот продукт тоже нарушает сон. Помимо этого, в вечернее время нужно избегать употребления томатных соусов. В них присутствует аминокислота тирамин, стимулирующая выработку норадреналина, вызывающего активность. Также нужно избегать острых закусок, чипсов и мороженого.

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