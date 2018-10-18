Рада одобрила передачу Андреевской церкви Константинополю [ Редактировать ]
В четверг, 18 октября, Верховная рада Украины поддержала в первом чтении за основу и в целом законопроект №9208 о передаче Андреевской церкви Константинополю. Об этом сообщает "РБК-Украина".
За документ со второго раза проголосовали 237 депутатов ВР (сначала 216).
"Установить, что Андреевская церковь Национального заповедника "София Киевская", которая является выдающимся объектом культурного наследия, памятником архитектуры национального значения, как культовое сооружение, которое находится в государственной собственности, передается в безвозмездное постоянное пользование Вселенскому Патриархату для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий", - сказано в тексте закона.
В пояснительной записке указано, что передача Константинополю Андреевской церкви является важным шагом в проведении работы по подготовке к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине.
Спикер Рады Андрей Парубий подчеркнул, что Андреевская церковь остается в собственности государства.
Ранее мы писали о том, что Порошенко хочет сделать Андреевскую церковь "посольством" Вселенского патриархата.
по теме
Порошенко хочет сделать Андреевскую церковь "посольством" Вселенского патриархата
Президент Петр Порошенко собирается предложить Верховной Раде передать Андреевскую церковь в Киеве в постоянное пользование Вселенского патриархата
Волкер и Аваков предостерегли от провокаций 14 октября
Глава МВД Арсен Аваков обещает действовать жестко, чтобы противодействовать экстремизму и религиозной вражде
Историческое решение Вселенского патриархата: когда ждать Томоса и как это отразится на жизни украинцев?
Церковные отношения в Украине, да и во всем православном мире неминуемо будут пересмотрены - как это отразится на жизни в нашей стране?
Покрови Божої Матері: Намісник Києво-Печерської Лаври закликав вірян долучитися до святкового молебну
Митрополит Вишгородський та Чернобильський Павло зазначив, що Лавру захищатимуть правоохоронці, тож українські віряни можуть бути спокійними та долучатися до святкового молебну
Автокефалия усилит суверенитет Украины - Юлия Тимошенко
Юлия Тимошенко предостерегла "горячие" головы от недопустимых действий