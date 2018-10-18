В четверг, 18 октября, Верховная рада Украины поддержала в первом чтении за основу и в целом законопроект №9208 о передаче Андреевской церкви Константинополю. Об этом сообщает "РБК-Украина".

За документ со второго раза проголосовали 237 депутатов ВР (сначала 216).

"Установить, что Андреевская церковь Национального заповедника "София Киевская", которая является выдающимся объектом культурного наследия, памятником архитектуры национального значения, как культовое сооружение, которое находится в государственной собственности, передается в безвозмездное постоянное пользование Вселенскому Патриархату для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий", - сказано в тексте закона.

В пояснительной записке указано, что передача Константинополю Андреевской церкви является важным шагом в проведении работы по подготовке к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине.

Спикер Рады Андрей Парубий подчеркнул, что Андреевская церковь остается в собственности государства.

Ранее мы писали о том, что Порошенко хочет сделать Андреевскую церковь "посольством" Вселенского патриархата.