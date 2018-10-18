В четверг, 18 октября, Верховная рада Украины поддержала во втором чтении законопроект №7017 "О внесении изменения в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за незаконное пересечение государственной границы", передает корреспондент РБК-Украина. За документ проголосовали 243 депутата Верховной Рады.

Проектом вводится уголовная ответственность за пересечение госграницы Украины с целью причинения вреда интересам государства или лицом, которому запрещен въезд на территорию Украины, или представителями подразделений вооруженных сил или других силовых ведомств государства-агрессора в любой способ вне пунктов пропуска через госграницу Украины или в пунктах пропуска без соответствующих документов или с документами, содержащими недостоверные сведения.

Такое деяние будет наказываться лишением свободы на срок до трех лет.

Кроме того, устанавливается, что за повторное совершение таких действий или совершение их группой лиц будет наступать ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет, а совершение таких действий с применением оружия - на срок от пяти до восьми лет.

Кроме того, Рада одобрила передачу Андреевской церкви Константинополю.