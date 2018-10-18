Велосипедист расстрелял патрульных в Виннице [ Редактировать ]
В Виннице велосипедист открыл стрельбу по патрульным. Инцидент произошел рано утром 18 октября, сообщил пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко в Facebook.
Полицейские обратили внимание на мужчину в спортивном костюме, который ехал на велосипеде. В частности, патрульных привлекло то, что он ехал в перчатках. Когда его остановила полиция, он открыл стрельбу. Злоумышленник попытался убежать, однако в итоге был задержан полицией.
В результате происшествия, по его словам, никто не пострадал. Стрелком оказался житель Хмельницкой области, ранее судимым за кражи.
Ранее в Киеве мужчина открыл стрельбу по охранникам ресторана.
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