Сьогодні у Верховній Раді - бюджетний день. За півгодини депутати мають перейти до розгляду головного кошторису України у першому читанні.

Напередодні увечері бюджетний комітет рекомендував прийняти висновки і пропозиції до проекту Бюджету-2019. За місяць після реєстрації законопроекту - надійшло понад дві тисячі правок. Зокрема, було запропоновано збільшити видатки на 1 млрд гривень на потреби медицини.