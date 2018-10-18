Бюджет-2019: депутати розглядатимуть головний кошторис України [ Редактировать ]
Сьогодні у Верховній Раді - бюджетний день. За півгодини депутати мають перейти до розгляду головного кошторису України у першому читанні.
Напередодні увечері бюджетний комітет рекомендував прийняти висновки і пропозиції до проекту Бюджету-2019. За місяць після реєстрації законопроекту - надійшло понад дві тисячі правок. Зокрема, було запропоновано збільшити видатки на 1 млрд гривень на потреби медицини.
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