Майже 3,5 тисячі смартфонів намагалися нелегально ввезти до України з Польщі.

Вантаж затримали на митному пункті пропуску Ягодин. Фургон з товаром спритники задекларували як дитячі Іграшки та крам для дому.

Насправді ж під час повного митного огляду у фургоні виявили три дерев'яних піддони, загорнуті у поліетиленову та металеву сітку. А у них - майже дві сотні картонних коробок з мобільними телефонами різних марок.

Попередньо, їхня вартість - 700 тисяч доларів. Смартфони та автівку, якою перевозили товар, митники вилучили.