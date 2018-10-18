В Україні конфіскували рекордну партію контрабандних смартфонів [ Редактировать ]
Майже 3,5 тисячі смартфонів намагалися нелегально ввезти до України з Польщі.
Вантаж затримали на митному пункті пропуску Ягодин. Фургон з товаром спритники задекларували як дитячі Іграшки та крам для дому.
Насправді ж під час повного митного огляду у фургоні виявили три дерев'яних піддони, загорнуті у поліетиленову та металеву сітку. А у них - майже дві сотні картонних коробок з мобільними телефонами різних марок.
Попередньо, їхня вартість - 700 тисяч доларів. Смартфони та автівку, якою перевозили товар, митники вилучили.
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