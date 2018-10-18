У Брюсселі лідери країн ЄС завершили дискусії щодо Brexit. Утім домовленості з Лондоном - так і не досягли. Та й прогрес у перемовинах із британською прем'єркою Терезою Мей - незначний.

Відтак листопадовий саміт з питань"розлученння" Лондона та Брюсселя - скасували. Єврокомісія навіть почала розлядати варіанти виходу Британії з ЄС без угоди, аби бути готовими й до такого розвитку подій.

Остання надія - на Мішеля Барньє - головного представника ЄС на переговорах щодо Брекзит. Його попросили докласти усіх можливих зусиль, аби врешті-решт досягти компромісу з Лондоном.

Нагадаємо, узгоджений план "розлучення" за графіком мали би підписати ще учора. А вже у березні 2019 року Британія спокійно та злагоджено покинула б ЄС.