Кількість загиблих унаслідок руйнівного урагану Майкл, який накрив південне узбережжя США минулого тижня зростає - їх уже 33.

Найбільше жертв - 23 людини - у штаті Флорида. Ще 10 - у Вірджинії, Північній Кароліні та Джорджії. Не виключають, що кількість загиблих може збільшитися. Пошукова операція досі триває.

Стихія зруйнувала щонайменше 15 тисяч будинків, півтора мільйона осель - залишилися без світла. Збитки, яких Майкл завдав домівкам і промисловим підприємствам шести американських штатів - оцінюють у щонайменше 10 мільярдів доларів.