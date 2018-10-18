Ураган "Майкл": кількість жертв продовжує зростати [ Редактировать ]
Кількість загиблих унаслідок руйнівного урагану Майкл, який накрив південне узбережжя США минулого тижня зростає - їх уже 33.
Найбільше жертв - 23 людини - у штаті Флорида. Ще 10 - у Вірджинії, Північній Кароліні та Джорджії. Не виключають, що кількість загиблих може збільшитися. Пошукова операція досі триває.
Стихія зруйнувала щонайменше 15 тисяч будинків, півтора мільйона осель - залишилися без світла. Збитки, яких Майкл завдав домівкам і промисловим підприємствам шести американських штатів - оцінюють у щонайменше 10 мільярдів доларів.
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