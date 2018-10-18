Німецькі спецслужби попередили масштабний теракт, який терористи Ісламської держави планували скоїти на музичному фестивалі.

Для цієї атаки до ФРН мали прибути три групи злочинців. Організатори нападу - подружжя з Німеччини, яке у 2015 році переїхало до Сирії та долучилося до терористичного угруповання. Відтоді пара шукала у Німеччини жінок, готових вийти заміж за потенційних терористів. Це відкрило б останнім шлях до Європи.

Втім, одна з імовірних кандидаток, як виявилося, працювала на Федеральне відомство з охорони конституції. Вона повідомила правоохоронців і плани терористів зірвалися. До того ж торік, через послаблення самої Ісламської держави, подружжя організаторів здалося курдській владі та досі перебуває під арештом на півночі Сирії.