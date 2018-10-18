Украина системно не выполняет международные обязательства в области прав человека. Несмотря на то, что Резолюция ПАСЕ 2189(2017), которая касается языковых прав национальных меньшинств, принята почти год назад, правительство не приняло системных и эффективных мер, направленных на обеспечение этих прав. Народный депутат от "Оппозиционного блока", первый заместитель председателя Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Юлия Левочкина считает, что Кабмин должен безотлагательно принять комплексные и эффективные меры, направленные на решение проблемы нарушения языковых прав нацменьшинств. Запрос с соответствующим требованием был направлен народным депутатом премьер-министру Владимиру Гройсману.

По мнению Юлии Левочкиной, принятый 5 сентября 2017 годп Закон Украины "Об образовании" нарушает обязательства Украины, предусмотренные международными договорами, а именно статью 1 Первого протокола 12 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод, статьи 7 и 8 Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, статьи 5,6,13 и 14 Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств.

В депутатском запросе говорится, что "12 октября 2017 ПАСЕ приняла резолюцию 2189(2017) "Новый украинский закон об образовании: самое большое препятствие для обучения национальных меньшинств на родном языке". Согласно п. 15 Резолюции ПАСЕ призвала украинскую власть в полной мере выполнить рекомендации Венецианской комиссии и соответствующим образом внести изменения в новый закон "Об образовании". Несмотря на то, что вышеупомянутая резолюция ПАСЕ принята почти год назад, правительство не приняло системных и эффективных мер, направленных на обеспечение прав национальных меньшинств в полной мере".

В запросе Юлия Левочкина отметила, что по данным Института образовательной аналитики примерно 8% школьников обучается на языках национальных меньшинств. В частности, 7% учащихся получают образование на русском языке, при этом 1% школьников учится на румынском, венгерском, польском и молдавском языках. "Принятый Закон "Об образовании" существенно сужает права национальных меньшинств вопреки международным договорам, ратифицированным Украиной", – убеждена Первый заместитель Председателя Постоянной делегации в ПАСЕ.

Народный депутат считает, что важная роль в воплощении рекомендаций ПАСЕ принадлежит Кабинету министров Украины, который направляет и координирует деятельность Министерства образования и науки, которое обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сферах образования и науки.

"Несмотря на то, что Резолюция 2189(2017) принята ПАСЕ почти год назад, правительство не приняло системных и эффективных мер, направленных на обеспечение прав национальных меньшинств в полной мере. В результате ситуация в этом направлении продолжает обостряться, нарушаются права детей и их родителей, растет напряжение в двусторонних отношениях с отдельными государствами-соседями, что не способствует имиджу Украины на международной арене", – отметила в запросе Юлия Левочкина.

"Украина должна выполнять международные обязательства должным образом и гарантировать языковые права национальных меньшинств", – резюмировала народный депутат.