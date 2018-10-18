Студенту Владиславу Рослякову, который, по версии следствия, совершил теракт в Керченском политехническом колледже, назначили посмертную психиатрическую экспертизу.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на заявление официального представителя Следственного комитета России Светлану Петренко.

По словам Петренко, для установления всех обстоятельств теракта в Керчи назначены судебно-медицинские, баллистические, а также посмертная психолого-психиатрическая экспертиза Рослякову.

Кроме того, провели обыски у родственников подозреваемого, а также в съемной квартире, где он проживал вместе с матерью.

Массовое убийство в политехническом колледже Керчи произошло 17 октября. По изначальной версии, взорвался бытовой газ, затем сообщили о теракте, после - оккупационные власти переквалифицировали дело на "массовое убийство". При этом прокуратура АР Крым расследует смертельный взрыв по статье "теракт".

Погибли 19 человек, более полусотни получили ранения и за жизнь многих из них борются в реанимации.

Сам подозреваемый в совершении массового убийства найден застреленным на втором этаже колледжа. Недалеко от тела нашли еще одно взрывное устройство.

Полная хронология трагедии опубликована здесь.