Расстрел в Керчи: убийце назначили посмертную экспертизу [ Редактировать ]
Студенту Владиславу Рослякову, который, по версии следствия, совершил теракт в Керченском политехническом колледже, назначили посмертную психиатрическую экспертизу.
Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на заявление официального представителя Следственного комитета России Светлану Петренко.
По словам Петренко, для установления всех обстоятельств теракта в Керчи назначены судебно-медицинские, баллистические, а также посмертная психолого-психиатрическая экспертиза Рослякову.
Кроме того, провели обыски у родственников подозреваемого, а также в съемной квартире, где он проживал вместе с матерью.
Массовое убийство в политехническом колледже Керчи произошло 17 октября. По изначальной версии, взорвался бытовой газ, затем сообщили о теракте, после - оккупационные власти переквалифицировали дело на "массовое убийство". При этом прокуратура АР Крым расследует смертельный взрыв по статье "теракт".
Погибли 19 человек, более полусотни получили ранения и за жизнь многих из них борются в реанимации.
Сам подозреваемый в совершении массового убийства найден застреленным на втором этаже колледжа. Недалеко от тела нашли еще одно взрывное устройство.
Полная хронология трагедии опубликована здесь.
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