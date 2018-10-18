В Индонезии произошло новое землетрясение магнитудой 5,3. Эпицентр подземных толчков находился в провинции Аче на острове Суматра, передает "Анадолу".

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Сообщений о пострадавших или погибших не поступало. Об угрозе цунами не объявлялось.

28 сентября в Индонезии произошло мощное землетрясение магнитудой. В результате землетрясения и 2091.

Отметим, наиболее разрушительное землетрясение в этой стране произошло 26 декабря 2004 года. Жертвами подземных толчков магнитудой 9,1 и вызванного ими цунами стали 230 тысяч человек.