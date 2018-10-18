Рабочая неделя подходит к концу и впереди нас ждут выходные. Вы можете остаться дома, а можете насладиться последними теплыми деньками и провести уикенд ярко и незабываемо. Организаторы подготовили огромное количество мероприятий для вас.

Podrobnosti.ua составили афишу лучших событий, которые пройдут в Киеве 20-21 октября.

Фестиваль хризантем

Традиционный фестиваль хризантем. На этот раз цветы можно будет не только увидеть, но и услышать - от каждой композиции будет звучать музыка, усиливая впечатление гостей от увиденного.

Когда: 16-31 октября, с 9:00

Где: Спивоче поле, ул. Лаврская, 33

Сколько стоит: 50 гривен взрослым, 25 - детям.

Новое немецкое кино

В программу вошли две биографические ленты. Черно-белый байопик "Три дня с Роми Шнайдер" построен вокруг последнего интервью знаменитой актрисы. Биографическая драма "Молодой Карл Маркс" опишет путь Карла Маркса от голодной жизни в Париже к званию одного из самых влиятельных мировых философов.

Когда: 18-24 октября, в 19:00

Где: кинотеатр "Киев", ул. Большая Васильковская, 19

Сколько стоит: 70 гривен

Выставка "Школы-пансионы Великобритании"

Директора и представители 25 элитных частных школ Великобритании на один уикенд соберутся в Киеве для встреч с украинскими семьями. Если вы рассматриваете для своих детей (7-18 лет) реальную возможность получения среднего образования в Англии, приглашаем вас на 13-ю ежегодную выставку "Школы-пансионы Великобритании".

Когда: 20-21 октября, в 11:00

Где: Хаятт Ридженси Киев, улица Аллы Тарасовой, 5

Международный форум мирового образования Try True Education Abroad

20 октября в Киеве пройдет первый Международный форум мирового образования Try True Education Abroad. Компания "Интеллект Гид" приглашает всех, кто задумывается об образовании за границей, посетить уникальный образовательный форум.

Всего на один день учителя и лекторы лучших зарубежных школ и университетов приедут в Киев, чтобы провести свои пробные уроки и лекции. Только этой осенью вы сможете прикоснуться к настоящему образованию за рубежом просто в сердце Киева.

Когда: 20 октября, в 10:30

Где: НСК "Олимпийский", ул. Большая Васильковская, 55.

Почем: от 390 грн до 1 290 грн

INAIA

Мир Иной - это мир, в котором есть место для экспериментов, игры слов, внутренней свободы и перевоплощения. Этой осенью вы заметите новые грани Кати Роговой. Поработав над треками для других артистов (Анжелика Варум, KAZKA, Елка, LAUD, Lucky 4, Злата Огневич), певица вернулась к собственному проекту и вскоре презентует новые песни, созданные в коллаборации с Данилом Мариным (The Erised).

Когда: 20 октября, в 19:00

Где: Музыкальное пространство МК, ул. Богдана Хмельницкого, 57Б

Сколько стоит: от 200 гривен

День Рождения Кураж Базар Flashback 90’s

Лазерные указки, тамагочи, тетрис, жуйки, "Любовь с первого взгляда", "Окна", пружины-радуги и танцевальные хиты. А с чем у вас ассоциируются 90-е? Будет грандиозная вечеринка 20 и 21 октября - хватайте подарки и мчите на День рождения Кураж Базара.

Когда: 20-23 октября, с 11:00 до 23:00

Где: ВДНХ, ул. Глушкова, 1

Сколько стоит: 100 грн, 30 из них - пойдет на благотворительность.

Для именинников, беременных, детей до 12 лет, пенсионеров и людей с инвалидностью, участников АТО вход бесплатный.

Морфий

Спектакль по мотивам повести М. Булгакова "Морфий". Молодой сельский врач после измены любимой находится в состоянии постоянных нервных потрясений. Убитый одиночеством и отчаянием, он готов пойти на все, лишь бы уничтожить боль потери и разочарования. Кажется, только морфий может стать спасением.

Когда: 21 октября, в 21:00

Где: театр "Актер", ул. Большая Васильковская, 40

Сколько стоит: от 80 гривен

Damien Escobar

Обладатель двух престижных американских наград Emmy Awards представит в Киеве новую программу, в которую войдут новые авторские композиции скрипача и музыкальные вариации на знаменитые хиты Adele и Alicia Keys, Whitney Houston и Justin Timberlake.



Он начал свою сольную карьеру в 2012 году с двух аншлаговых национальных туров, более 2 000 000 цифровых загрузок и лидирующих позиций в рейтингах iTunes100 и Billboard. Он - желанный гость мировых СМИ и телевизионных сетей, включая People Magazine, CNN и ABC News. Им очарованы Michelle & Barack Obama, на инаугурации которого Damien Escobar блистал с Beyoncé, Jon Bon Jovi и Shakira.



За гангстерской внешностью Damien Escobar прячет безмерную чувственность, а скрипка поет и рыдает под его нервными пальцами. Сегодня скрипач создает собственные шедевры, старается не привязываться к музыкальным направлениям и стандартным ходам: хиты в стиле "crossover violin" преобретают оттенки классики, джаза, поп-музыки, R&B и хип-хопа и превращают каждый концерт музыканта в фантастическое шоу.



Этой осенью музыкант, помимо Киева, выступит еще 23 октября во Львове и 25 в Одессе. Не пропустите!