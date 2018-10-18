В центре Киева произошло масштабное ДТП [ Редактировать ]
В центре Киева произошло масштабное ДТП, в результате которого пострадали два человека.
На Набережно-Крещатицкой одновременно столкнулись пять автомобилей. Крупная авария произошла возле пересечения с улицей Ярославской на Подоле, сообщает "Киев оперативный" на своей странице в Facebook.
Инцидент произошел утром недалеко от бизнес-центра. Автомобиль Mercedes врезался в "ВАЗ", после чего оба автомобиля столкнулись еще с тремя машинами. В настоящее время устанавливаются детали аварии.
Ранее в жутком ДТП под Киевом погибли три человека.
по теме
В центре Киева произошло смертельное ДТП (фото)
В центре Киева произошло жуткое ДТП: машина на большой скорости влетела в отбойник
Жуткое ДТП в Киеве: машина влетела в столб, есть погибшие (фото)
В Киеве произошло жуткое ДТП, в результате которого погибли люди и еще несколько человек пострадали
ДТП на Хмельниччині: правоохоронець збив на "зебрі" двох жінок
Скандальна аварія на Хмельниччині. У Шепетівці правоохоронець збив на "зебрі" двох жінок. Нині за життя однієї з них борються лікарі. А рідні побоюються, що винуватець ДТП уникне відповідальності. Чому? - усі подробиці з'ясовували наші кореспонденти
В Турции перевернулся автобус, погибли семь человек
В Турции произошло ДТП с участием автобуса
В жутком ДТП под Киевом погибли три человека
В Киевской области на трассе Киев - Ковель произошло смертельное ДТП