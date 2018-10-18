В центре Киева произошло масштабное ДТП, в результате которого пострадали два человека.

На Набережно-Крещатицкой одновременно столкнулись пять автомобилей. Крупная авария произошла возле пересечения с улицей Ярославской на Подоле, сообщает "Киев оперативный" на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел утром недалеко от бизнес-центра. Автомобиль Mercedes врезался в "ВАЗ", после чего оба автомобиля столкнулись еще с тремя машинами. В настоящее время устанавливаются детали аварии.

Ранее в жутком ДТП под Киевом погибли три человека.