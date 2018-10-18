В четверг, 18 октября, народные депутаты поддержали за основу в первом чтении законопроект №9084 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины", передает корреспондент "РБК-Украина".

Проект закона со второго раза поддержали 244 народных депутатов.

В пояснительной записке отмечается, что проект закона разработан с целью урегулирования вопросов, связанных с подготовкой проекта закона о госбюджете на 2019 год и нормирования принятых изменений в законодательство.

Проектом, в частности, устанавливается срок для утверждения порядка и условий предоставления субвенции из госбюджета местным бюджетам - в течение 30 дней со дня вступления в силу закона о бюджете.

В частности, предлагается лишить Минфин несвойственных полномочий по утверждению существенных условий договора энергосервиса (относительно объектов государственной собственности). Их предлагается отнести к полномочиям центрального органа исполнительной власти, реализующего госполитику в сфере эффективного использования топливно-энергетических ресурсов, энергосбережения, возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива.

Планируется урегулировать вопрос зачисления с 1 января 2019 года 5% рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых общегосударственного значения (кроме рентной платы за пользование недрами для добычи нефти, природного газа и газового конденсата) в бюджеты местного самоуправления по месту добычи соответствующих полезных ископаемых.

Предлагается дополнить перечень защищенных расходов бюджета расходами на программу госгарантий медобслуживания населения во избежание ситуаций по приостановлению ее действия (в частности, приостановление осуществления оплаты за предоставление медуслуг населению).

Также нормируются особенности формирования и выполнения местных бюджетов в Донецкой и Луганской областях на период проведения операции Объединенных сил.

Законом дополняется перечень расходов, на которые за счет субвенции из госбюджета местным бюджетам предоставляются льготы и жилищные субсидии населению. Отметим, что проектом дополняется и собственно перечень категорий населения, которым предоставляются льготы и субсидии за счет субвенции из госбюджета местным бюджетам, новой категорией "пострадавшие участники Революции Достоинства".

Предусматривается пролонгация до 2027 года действия эксперимента по осуществлению патроната над ребенком за счет и в пределах средств субвенции из госбюджета на выплату соцпомощи от государства на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, денежного обеспечения родителям-воспитателям и приемным родителям за предоставление соцуслуг в детских домах семейного типа и приемных семьях по принципу "деньги ходят за ребенком".

При этом проектом закона предлагается исключить расходы бюджета на детские дома семейного типа, приемные семьи и семьи патронатных воспитателей из перечня расходов на образование и включить такие расходы в перечень расходов на соцзащиту и соцобеспечение.

Финансово-экономическое обоснование

Реализация отдельных положений законопроекта приведет к изменению показателей бюджета.

В частности, предусматривается увеличение доходной части бюджетов местного самоуправления на 0,25 млрд гривен и соответствующее уменьшение объема доходов госбюджета (в условиях 2019 года) - вследствие зачисления с 1 января 2019 года 5% рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых общегосударственного значения.

Также планируется и увеличение расходов госбюджета на высшее образование (на оплату услуг по подготовке специалистов высшими учебными заведениями I-II уровней аккредитации без статуса отдельных юридических лиц, являющихся структурными подразделениями высших учебных заведений III - IV уровней) в объеме 862,4 млн гривен.

Кроме того, в общем объеме образовательной субвенции на 2019 год учтены расходы на оплату труда с начислениями педагогических работников в вузах I-II уровней аккредитации, предоставляющих полное среднее образование, в объеме 666,4 млн гривен.

В проекте предусмотрены и расходы для Высшего антикоррупционного суда и для Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности как главных распорядителей средств госбюджета соответственно в объемах 180,7 млн гривен и 27,0 млн гривен.

Кроме того, Рада одобрила передачу Андреевской церкви Константинополю.