Трагедия в Керчи: что искал стрелок перед убийством [ Редактировать ]
Следователи начали изучать компьютер студента Владислава Рослякова, который устроил бойню в керченском колледже.
Его последним поисковым запросом в незакрытой вкладке браузера было: "как изготовить самодельное взрывное устройство".
На жестком диске компьютера Рослякова сохранено много картинок, схем и инструкций СВУ (самодельное взрывное устройство).
Как известно, возле тела Рослякова нашли еще десять СВУ и коктейль Молотова, а также патроны, которые он купил за четыре дня до трагедии.
Массовое убийство в политехническом колледже Керчи произошло 17 октября. По изначальной версии, взорвался бытовой газ, затем сообщили о теракте, после - оккупационные власти переквалифицировали дело на "массовое убийство". При этом прокуратура АР Крым расследует смертельный взрыв по статье "теракт".
Погибли 19 человек, более полусотни получили ранения и за жизнь многих из них борются в реанимации.
Сам подозреваемый в совершении массового убийства найден застреленным на втором этаже колледжа. Недалеко от тела нашли еще одно взрывное устройство.
Полная хронология трагедии опубликована здесь.
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