Следователи начали изучать компьютер студента Владислава Рослякова, который устроил бойню в керченском колледже.

Его последним поисковым запросом в незакрытой вкладке браузера было: "как изготовить самодельное взрывное устройство".

На жестком диске компьютера Рослякова сохранено много картинок, схем и инструкций СВУ (самодельное взрывное устройство).

Как известно, возле тела Рослякова нашли еще десять СВУ и коктейль Молотова, а также патроны, которые он купил за четыре дня до трагедии.

Массовое убийство в политехническом колледже Керчи произошло 17 октября. По изначальной версии, взорвался бытовой газ, затем сообщили о теракте, после - оккупационные власти переквалифицировали дело на "массовое убийство". При этом прокуратура АР Крым расследует смертельный взрыв по статье "теракт".

Погибли 19 человек, более полусотни получили ранения и за жизнь многих из них борются в реанимации.

Сам подозреваемый в совершении массового убийства найден застреленным на втором этаже колледжа. Недалеко от тела нашли еще одно взрывное устройство.

Полная хронология трагедии опубликована здесь.