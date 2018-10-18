Авторитетный бенчмарк AnTuTu опубликовал рейтинг мощнейших в мире смартфонов. В этот раз выбор лидеров оказался весьма неожиданным, пишет Slash Gear.

На первом месте оказался игровой смартфон Asus ROG Phone, базирующийся на разогнанном топовом процессоре Snapdragon 845 и обеспечивает максимальную скорость благодаря мощной системе охлаждения.

Далее в рейтинге расположился Xiaomi Black Shark, который также получил чип Snapdragon 845 и передовую систему охлаждения. В тройку лидеров также попал OnePlus 6 с процессором Snapdragon 845 и 6 или 8 ГБ оперативной памяти. Далее идут Vivo Nex S, Мi 8, Oppo Find X, Samsung Note 9 и другие.

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