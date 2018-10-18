В МИД Украины осудили Сирию за визит делегации из Крыма [ Редактировать ]
Министерство иностранных дел Украины осуждает так называемые официальные контакты Сирии с "властями" оккупированного Крыма. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на сообщение МИД.
Сообщается, что с 15 по 16 октября 2018 в Сирии по приглашению находилась так называемая "официальная делегация" оккупационной власти Крыма во главе с Сергеем Аксеновым. В связи с этим украинский МИД заявляет о грубом нарушении суверенитета Украины, вмешательстве в ее внутренние дела и нарушении международного права.
"МИД Украины считает, что упомянутые противоправные действия сирийской стороны, которыми власти Сирии пытаются угодить действующему российскому режиму, наносят непоправимый вред дипломатическим отношениям между Украиной и Сирийской Арабской Республикой. Соответствующую ноту протеста МИД Украины передали сирийской стороне", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали о том, что в МИД назвали сроки действия санкции против России.
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